$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

В Гагаузии отказались подчиняться Кишиневу

В автономной области Гагаузия в составе Молдавии не будут проводить День знаний по молдавскому образцу. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на распоряжение Главного управления образования автономии.

В Гагаузии отказались проводить молдавский День знаний
© РИА Новости

После торжественной линейки ученикам проведут урок на тему «Гагаузия как пример мирного разрешения конфликтов». Там расскажут историю становления Гагаузской автономии и пригласят «ветеранов становления».

При этом Министерство образования и исследований Молдавии назначило проведение урока «Вместе за мир», на котором ученикам должны были рассказать о построении и поддержании мира на примере опыта Европейского союза.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул поддержала идею оппозиционного молдавского политика Илана Шора о федерализации республики.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии, где проживает тюркский народ гагаузы, культурно отличающийся от молдаван. В 1990-е Гагаузия едва не вступила в конфликт с правительством в Кишиневе на фоне своих заявлений о независимости, но конфликт удалось решить на раннем этапе.

В мире
Евгения Гуцул
ЕС