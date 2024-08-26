Стало известно, с кем контактировал Дуров перед задержанием

Последним, с кем контактировал предприниматель Павел Дуров перед задержанием, был блогер Гусейн Гасанов. Как сообщает Telegram-канал Shot, они позавтракали утром 24 августа в ресторане Shore House в Баку.

По информации канала, вместе с Дуровым на завтраке присутствовала 24-летняя стримерша Юлия Вавилова, которая после отправилась с миллиардером в Париж. Отмечается, что само заведение широко известно в Азербайджане и принадлежит бизнесмену Эмину Агаларову.

Напомним, что 24 августа французские СМИ заявили о задержании Дурова после посадки его частного самолета в Париже. Они сообщили, что вместе с ним в французскую полицию прилетели охранник и девушка.

Хакеры атаковали госсайты Франции после задержания Дурова

Согласно публикациям, основателю Telegram планируют предъявить обвинения в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента». Он должен предстать перед судом в ближайшие дни.