Боррель предложит ЕС ввести санкции против двух министров Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен призвать Евросоюз ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

По информации издания, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает необходимым таким образом отреагировать на недавние провокационные заявления двух израильских политиков. Как говорится в статье, с подобным предложением Боррель выступит на неформальном заседании главы МИД ЕС, намеченном на 29 августа. Эта просьба не будет представлена как формальный запрос, сообщили собеседники газеты. Они также выразили уверенность, что на инициативу наложат вето Чехия и Венгрия.

"Цель на самом деле указать на это (поведение министров - прим. The Guardian) и показать, что ЕС пытается сохранить к себе доверие и что у нас нет двойных стандартов", - рассказал источник газете.

Ранее представители праворадикального крыла правящей коалиции Смотрич (ультраправая партия "Религиозный сионизм") и Бен-Гвир (ультраправая партия "Еврейская сила") угрожали в случае отказа от операции в Рафахе в секторе Газа выйти из правительства, что могло бы привести к распаду коалиции и назначению новых выборов.