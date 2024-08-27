Глава Соцпартии отказался от переговоров с Макроном о новом правительстве

Лидер французской Социалистической партии Оливье Фор не будет участвовать в предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном очередных консультациях по формированию нового правительства после того, как тот отказался принимать программу левой коалиции.

"Я отказываюсь участвовать в этой пародии на демократию. Что он нам скажет?" - заявил Фор в эфире телеканала France 2.

По его мнению, глава государства не может предложить никаких решений для урегулирования нынешних проблем, но при этом отказывается принимать предложения левой коалиции "Новый народный фронт". Также глава социалистов считает, что Макрон не хочет возвращаться к обсуждению принятой со скандалом без голосования в парламенте пенсионной реформы. Он выразил недоумение в связи с тем, что, несмотря на уступки со стороны партии "Неподчинившаяся Франция", которая согласилась не выдвигать кандидатов на министерские посты, поскольку другие партии обещали выразить недоверие правительству с их участием, Макрон все равно не принял предложение левых.

"Мы понимаем, что для них проблема - это не "Неподчинившаяся Франция", а левые, для них проблема - это французы, это результаты голосования. "Я побеждаю, ты проигрываешь" - вот так выглядит демократия по версии Макрона и его друзей", - сказал Фор.

Он добавил, что Соцпартия не будет участвовать в коалиционном правительстве, куда ее активно зазывают правые республиканцы и центристы.

"Нас просят поддержать бесконечную макронию. Мой ответ - нет. И мы будем выступать против любого продления макронизма", - сказал он.

Формирование правительства

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

К настоящему времени во Франции установлен рекорд по продолжительности исполнения обязанностей правительством после ухода в отставку. Макрон отправил в отставку правительство премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что министры продолжат исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.

С 23 по 26 августа глава государства вел консультации с представителями основных политических групп в новом созыве Нацсобрания. По итогам этих консультаций вечером 26 августа он опубликовал заявление, в котором заявил, что сформированное вокруг предложенного левыми экономиста Люси Касте правительство было бы недееспособным и другие партии немедленно выразили бы ему недоверие. В этой связи он предложил провести новый раунд консультаций с 27 августа. Тем не менее, по информации СМИ, партии "Неподчинившаяся Франция" и "Национальное объединение", а также часть республиканцев во главе с Эриком Сьотти не будут приглашены на эти консультации.