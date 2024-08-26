Хакеры атаковали госсайты Франции после задержания Дурова

Французские государственные сайты в минувшее воскресенье столкнулись с хакерскими кибератаками. Это случилось после того, как сооснователя Telegram Павла Дурова задержали во Франции, передает газета Le Parisien.

Под атаку группы хакеров, поддерживающей Дурова, попали государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также некоторые другие ресурсы, пишет издание. Эксперты по кибербезопасности прогнозируют усиление подобных атак в ближайшие дни.

Подчеркивается, что доступа к сайтам не было в течение всего вчерашнего дня в результате DDoS-атак. По данным ТАСС, доступ восстановили лишь к части из них.

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Французские СМИ ранее сообщили о задержании в субботу, 24 августа, Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Дурова поместили под стражу. Как стало известно, бизнесмену планируют предъявить обвинение сразу по нескольким статьям.