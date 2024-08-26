В Германии раскритиковали президента Чехии за слова о «Севпотоках»

Правительство Германии не разделяет позицию президента Чехии Петра Павела о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были законной целью, и считает их подрыв преступлением. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хеберштайр.

Ранее Павел заявил, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атаке на трубопроводы. Вместе с тем он считает, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против объектов стратегического значения. По словам чешского президента, если подобная диверсия направлена на прекращение поставок газа и нефти из РФ в Европу, то «Северные потоки» являются законной целью.

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Хебештрайт подчеркнул, что Германия не разделяет подобную точку зрения. Он отметил, что за прошедшие месяцы канцлер Олаф Шольц регулярно выражал свою позицию во время переговоров с зарубежными партнерами.

«Это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — сказал он.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что слова президента Чехии напоминают аналогичные утверждения террористических организаций.