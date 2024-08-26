В Эстонии захотели разорвать канонические связи ЭПЦ и Москвы

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) изменила канонический устав. Меры приняты под давлением властей, которые добиваются от религиозной организации скорейшего разрыва связей с Москвой.

Согласно новому уставу, закрепляется самостоятельность «в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских». Из текста устава убрали все упоминания о Москве.

— К сожалению, в этом отношении все еще существуют сферы, вызывающие обеспокоенность, даже это решение собора не может вступить в силу до тех пор, пока его не утвердит патриарх Кирилл. Уже один этот факт показывает продолжающееся влияние Московского патриарха, — передает слова главы МВД Лаури Ляэнеметса РИА Новости.

Стало известно, что городские власти украинских Черновцов опечатали храм первой в стране румыноязычной религиозной общины, принадлежащей канонической Украинской православной церкви. По словам Черновицко-Буковинской епархии, власть сознательно ограничивает права и притесняет румыноязычное меньшинство.

Папа Римский высказался о запрете УПЦ на Украине

Папа Римский Франциск в связи с запретом УПЦ на Украине заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Он также отметил, что люди должны молиться в том месте, которое считают своей церковью.