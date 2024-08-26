Маск назвал Харрис катастрофой для США

Американский предприниматель Илон Маск считает, что победа кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис на грядущих выборах обернется для страны катастрофой. Как сообщает ТАСС, об этом он написал на своей странице в X.

По мнению бизнесмена, спасти «демократию и Америку» сможет лишь оппонент вице-президента — бывший глава государства и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

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«Запомните мои слова. Камала Харрис стала бы катастрофой», — написал он.

Ранее Маск в ироничной манере ответил трампу о готовности работать в его администрации в случае победы политика на выборах. Он опубликовал снимок с несуществующим в США органом — министерством эффективности правительства. 26 августа Трамп заявил, что Маск не смог бы работать в его администрации на постоянной основе. Вместе с тем он мог бы стать советником президента по искусственному интеллекту.