Основателю Telegram Павлу Дурову не был предоставлен консульский доступ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ во Франции.

Подчеркивается, что Франция никак не информировала посольство о своем намерении арестовать Дурова. Также отмечается, что родственники предпринимателя не обращались в диппредставительство.

Ранее Еврокомиссия не стала давать комментариев по поводу задержания Дурова во Франции. Она назвала произошедшее национальным расследованием.

В суде Парижа ответили на запрос о Дурове

Французские СМИ ранее сообщили о задержании в субботу, 24 августа, Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Дурова поместили под стражу. Как стало известно, бизнесмену планируют предъявить обвинение сразу по нескольким статьям.

Немецкий депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, комментируя произошедшее, заявил, что Дурова задержали во Франции в рамках борьбы с оппозицией.