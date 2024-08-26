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Defense one: арест Дурова ограничит информацию об украинском кризисе

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции может ограничить общественное понимание украинского кризиса на Западе, пишет Defense one. Американский политолог Сэмюэл Бендетт отметил в беседе с изданием, что Telegram является ключевым источником аналитики и мнений российских военных блогеров.

Эксперт отметил, что Telegram используется «на всех уровнях российского Министерства обороны» - от старших должностных лиц до конкретных подразделений, которые отчитываются о своих успехах. Также мессенджер активно используют представители правительства РФ, региональные чиновники и волонтеры. Западные аналитические организации часто полагаются на Telegram, освещая российские дискуссии об украинском кризисе. Мессенджер позволяет западной общественности понять российскую точку зрения, подчеркнул Бендетт.

The Guardian: ВСУ планируют «демонстрационную атаку» Storm Shadow

Украинские власти хотят получить от Запада разрешение на «демонстрационную атаку» ракетами Storm Shadow по российской территории, пишет The Guardian со ссылкой на «высокопоставленных лиц в Киеве». По словам источников газеты, на Украине рассчитывают, что такая атака мотивирует Москву на переговоры.

Как отмечает The Guardian, это высокорискованная стратегия, которая пока не пользуется поддержкой США. Украина месяцами лоббировала атаки ракетами Storm Shadow по территории РФ, но без особого успеха. Storm Shadow были разработаны в результате сотрудничества Британии и Франции, они производятся европейским совместным предприятием. Однако некоторые компоненты этих ракет поставляются США, поэтому для использования Storm Shadow также требуется согласие Белого дома. Бывший военный атташе Британии в России Джон Форман заявил The Guardian, что Киеву не стоит концентрироваться на «второстепенных» атаках с использованием Storm Shadow, а вместо этого следует сосредоточиться на боевых действиях в Донбассе.

«Антиамериканизм - самая популярная идеология на Западе»

Антиамериканизм долгое время был прерогативой левых, но теперь к ним все чаще присоединяются деятели правого толка, рассказал автор швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.

В начале июня на дискуссионном вечере в Цюрихе прозвучало мнение, что «наступление НАТО» в Восточной Европе отравило ситуацию и привело к украинскому кризису. Об этом заявил швейцарский журналист, медиа-предприниматель и политик Роджер Кёппель. Также он напомнил о многочисленных войнах США по всему миру и сорвал овации. Подобные заявления можно услышать и в других странах Европы. В правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявляют, что Германия стала «вассалом американцев». Исследование 2024 года показало, что критическое отношение к США наиболее распространено в Германии именно среди сторонников правых партий.

Смерть «французской мужественности»

В августе 2024 года на 89-м году жизни скончался французский актер Ален Делон. Он олицетворял собой то время, когда французское кино экспортировалось по всему миру и не нуждалось в субсидиях, заявил автор портала Causeur Филип Давид. Он отметил, что живых символов той эпохи осталось всего трое - это Брижит Бардо, Катрин Денёв и Пьер Ришар.

По версии Давида, вместе с Делоном ушел идеал «французской мужественности». На смену ему пришли истории о «безработных мужчинах старше 50 лет, которые проводит дни, жалуясь на злодеяния капитализма». Автор статьи отметил, что многие современные актеры «приходят из ниоткуда и уходят в никуда», а имя Делона мир не забудет и через сто лет. Давид добавил, что Делон был ветераном войны в Индокитае, другом ультраправого политика Жана-Мари Ле Пена, сторонником смертной казни и противником «брака для всех».

Магнитные полюса смещаются: что будет с планетой?

У Земли есть два типа полюсов. О географических Северном и Южном полюсах подробно рассказывают в школе, но о магнитных полюсах рядовому человеку известно меньше, отмечает Al Jazeera. Магнитные полюса подвижны в отличие от географических: северный магнитный полюс с 1830-х годов сместился примерно на тысячу километров.

Ученые давно выяснили, что магнитные полюса Земли иногда меняются местами. Происходит это с интервалом от ста тысяч до миллиона лет. Скорость движения Северного магнитного полюса в последнее время увеличилась с 16 до 54 километров в год. Группа исследователей указывает, что магнитное поле Земли за последние 200 лет ослабло на 15 процентов. Это может предвещать его разворот через несколько тысяч лет. Однако точно сроки этого процесса предсказать невозможно. Если бы полюса поменялись прямо сейчас, это означало бы выход из строя всех навигационных устройств. Кроме того, ученые связывают ослабление магнитного поля с проникновением на Землю большего количества вредной солнечной радиации.