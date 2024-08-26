Трамп усомнился в идее провести дебаты с Харрис на ABC News

Кандидат в президенты США, бывший лидер страны Дональд Трамп усомнился в идее проведения дебатов с вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News из-за появления в эфире его ненавистников. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что изначально Трамп должен был провести второй раунд дебатов с президентом США Джо Байденом на телеканале ABC 10 сентября. После того как действующий лидер Соединенных Штатов вышел из предвыборной гонки, кандидат от Республиканской партии предложил провести дебаты 4 сентября на канале Fox News. Штаб Харрис заявил о несогласии с решением оппонента, призвав его соблюдать договоренности.

«Сегодня утром я посмотрел фейковые новости ABC... их так называемую группу ненавистников Трампа, и я спрашиваю, зачем мне вести дебаты против Камалы Харрис на этом канале?», — написал Трамп.

Политик добавил, что телеканал ABC News возглавляет «лучший друг» Харрис. Он задался вопросом, почему вице-президент отказалась от теледебатов на каналах Fox News, NBC, CBS и CNN.

Харрис пообещала «решительно поддерживать» Украину и НАТО в случае избрания

Ранее Трамп заявил, что Харрис сообщила его команде об отказе от дебатов на телеканале Fox News 4 сентября. До этого экс-президент рассказывал, что собирается провести с оппонентом три раунда встреч в сентябре на разных каналах.