МИД Японии выразил протест Китаю

Япония заявила протест КНР из-за нарушения ее военным самолетом японского воздушного пространства в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки). Об этом сообщил МИД Японии.

Как отмечается, замглавы внешнеполитического ведомства Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах КНР, заявил ему протест и потребовал принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

По данным Минобороны Японии, нарушение воздушного пространства произошло в 11:29 по местному времени (05:29 мск). Китайский самолет Y-9 покинул воздушное пространства Японии спустя 2 минуты.

В связи с этим в небо были подняты истребители Сил самообороны Японии. По данным СМИ, нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом зафиксировано впервые.