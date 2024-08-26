В суде Парижа ответили на запрос о Дурове

В расписании парижского суда на понедельник, 26 августа, не значится заседаний по делу основателя Telegram Павла Дурова.

Так во Франции ответили на запрос РИА Новости о планах в отношении российского предпринимателя.

«На сегодня в графике заседаний такая фамилия не фигурирует», — заявил собеседник агентства.

В суде не уточнили, известно ли им что-либо о заседаниях по делу Дурова на другие дни.

Ранее стало известно, что французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Известно, что максимально возможный период времени до допроса может составлять не более 96 часов.

В Кремле прокомментировали арест Дурова

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.