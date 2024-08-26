Глава офиса Зеленского пригрозил ответом на российские удары

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак пригрозил ответом на удары Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сообщение Ермак опубликовал в своем Telegram-канале.

Ермак прокомментировал удары ВС России по энергоинфраструктуре Украины утром 26 августа. Чиновник потребовал от стран Запада предоставить как можно скорее разрешение на удары переданным оружием вглубь территории России.

«Желание разрушить украинскую энергоинфраструктуру будет стоить русским очень дорого», — заявил глава ОП Украины.

Он пригрозил ударами по российским инфраструктурным объектам.

Утром 26 августа ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Украины. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога, сообщения об ударах поступали из Киева, Львова, Кривого Рога и других городов.