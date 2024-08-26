Шмыгаль сообщал о повреждении энергообъектов в ряде регионов Украины

Энергетические объекты получили повреждения в ряде регионов Украины после взрывов. Об этом проинформировал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В личном Telegram-канале глава украинского кабмина отметил, что взрывы прогремели в 15 областях страны.

«Энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов», — написал он, добавив, что компания «Укрэнерго» была вынуждена прибегнуть к экстренным отключениям электроэнергии для стабилизации системы.

Ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме страны.