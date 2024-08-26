В деле о крушении яхты с миллионерами появился подозреваемый

Капитан затонувшей яхты Bayesian, гражданин Новой Зеландии Джеймс Катфилд стал подозреваемым по делу о ее крушении. Об этом сообщает Gazzetta del Sud.

Как отмечает издание, Катфилд стал фигурантом дела о кораблекрушении по неосторожности и непредумышленном убийстве. Капитана уже допросили, ему задавали вопросы о том, был ли открыт палубный люк в момент крушения и в каком положении находился подвижный шверт. Шверт - выдвижной плавник, расположенный в нижней части корпуса судна. Его основная функция заключается в уменьшении дрейфа яхты (сноса по ветру) и обеспечении устойчивости при движении под парусом.

Gazzetta del Sud подчеркивает, что яхты, подобные Bayesian, считаются непотопляемыми - яхта могла затонуть, только набрав «тонны» воды. Некоторые эксперты считают, что причиной катастрофы мог стать незакрытый палубный люк.

Bayesian затонула 19 августа у берегов Сицилии во время торнадо. На борту 56-метровой яхты находились 12 пассажиров и десять членов экипажа.

На месте крушения яхты у Сицилии нашли тело дочери миллионера Линча

В момент катастрофы пассажиры спали. Один человек - шеф-повар яхты Рекальдо Томас - был сразу признан погибшим, его тело нашли на месте происшествия. Тела еще шестерых человек были обнаружены позже, в числе погибших - «британский Билл Гейтс» Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джудит, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его супруга Неда. Спасены были 15 человек.

Сообщалось, что Bayesian стояла на якоре, и сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Первоначально сообщалось, что именно это стало причиной катастрофы.