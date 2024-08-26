Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что из-за событий 2008 года власти Грузии не стали вмешиваться в украинский кризис, а НАТО не удалось усилить влияние на Кавказе. Об этом он рассказал ТАСС.

Гаглоев подчеркнул, что реакция России на действия Грузии в 2008 году разрушила планы западных стран. Решение РФ признать независимость Южной Осетии политик назвал историческим. Он подчеркнул, что это позволило обеспечить мир и безопасность в республике.

«Повседневная гибель гражданского населения, теракты, обстрелы, разрушения, блокада - все эти ужасы остались в прошлом. Решительная и абсолютно адекватная реакция России на варварскую агрессию Грузии разрушила планы Запада», - заявил Гаглоев.

Он добавил, что события 2008 года стали «отрезвляющим уроком» для Грузии. Президент Южной Осетии считает, что это удержало Тбилиси от открытия «второго фронта» после начала украинского кризиса.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «определенные представители украинской стороны» пытаются открыть в Грузии «второй фронт» против России. Он указал на февральскую попытку провезти взрывчатку с территории Украины в РФ через Грузию. Силовики тогда изъяли 14 килограммов взрывчатого вещества. По мнению Кобахидзе, некие силы за пределами Грузии пытаются сделать страну «мишенью» для России.