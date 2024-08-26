Свет пропал в студии украинского телеканала во время прямого эфира

Свет пропал во время прямого эфира из студии украинского телеканала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судя по опубликованным кадрам, ведущая рассказывала о заявлениях Владимира Зеленского, когда отключилось электричество. В эфир пустили увеличенную карту воздушной тревоги на территории Украины — она действует по всей стране.

Напомним, что 26 августа Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Одессе и других городах.

Что известно о массированном ударе по Украине 26 августа

О проблемах со светом заявлял мэр Киева Виталий Кличко. В украинской энергетической компании Yasno подтвердили, что атаки пришлись по энергосистеме страны. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света.