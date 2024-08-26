В Киеве заявили о непричастности Зеленского к подрыву «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» был совершен украинскими диверсантами, но без разрешения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на анонимного источника, близкого к украинскому лидеру.

По его словам, диверсия планировалась давно, еще при предыдущем президенте Украины Петре Порошенко. Когда было решено провести операцию, организаторы решили не предупреждать о ней людей Зеленского, потому как правая рука президента Андрей Ермак предотвратил одну из таких операций — похищение в 2020 году наемников ЧВК Вагнер, летевших из Белоруссии в Венесуэлу.

Источник сообщил, что офис Зеленского не пользовался доверием военного ведомства и ситуация изменилась с приходом нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Это случилось после нескольких месяцев разногласий президента с предыдущим главкомом Валерием Залужным.

МИД: вбросы о «Северных потоках» нужны, чтобы снять ответственность с заказчиков

Ранее в Германии потребовали привлечь Зеленского к ответственности за подрыв «Северных потоков». Немецкий телеведущий и публицист Ричард Давид Прехт заявил, что если Зеленский все-таки не был в курсе насчет подготовки теракта, то это лишь наглядно демонстрирует его некомпетентность.