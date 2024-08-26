Глава МИД Ирана назвал неизбежным ответ Израилю

Израиль неминуемо получит от Ирана ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

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"Ответ Исламской Республики Иран на террористический акт сионистского режима (имеется в виду Израиля - прим. ТАСС) в Тегеране будет неминуемым, точным и продуманным. В отличие от сионистского режима Исламская Республика Иран не стремится к нагнетанию напряженности, хотя и не боится этого", - приводятся слова Арагчи в заявлении внешнеполитического ведомства.

Таяни в свою очередь потребовал от всех сторон проявлять сдержанность и выразил обеспокоенность ростом нестабильности на Ближнем Востоке.

31 июля ХАМАС объявило о гибели Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Хания погиб при разрыве снаряда малой дальности с боевой частью массой около 7 кг, его убийство было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.