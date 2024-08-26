СВР: США готовят «цветную революцию» в Грузии

Российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что власти США могут организовать «цветную революцию» в Грузии в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы в парламент пройдут в Грузии 26 октября. Ранее премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» объявит «Единое национальное движение» неконституционным, если получит большинство в парламенте.

«Единое национальное движение» - партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Осенью 2021 года он был арестован, с тех пор Саакашвили вынесли приговоры по двум уголовным делам, еще два дела рассматриваются. Если партию признают неконституционной, мандаты ее депутатов будут аннулированы.

Кобахидзе также заявлял, что в случае победы оппозиции на выборах Грузия станет «вторым фронтом». В СВР сообщили, что в Вашингтоне «крайне недовольны» ситуацией в стране перед выборами.