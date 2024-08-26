Немецкий депутат назвал истинную причину задержания Дурова

Немецкий депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в рамках борьбы с оппозицией. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Французская полиция задержала Дурова 24 августа после посадки его частного самолета в парижском аэропорту. Французские СМИ сообщили, что Дурову планируют предъявить обвинения в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента». Дуров должен предстать перед судом 26-27 августа.

Котре отметил, что формальные обвинения против Дурова пока неизвестны. Обычно в таких ситуациях власти находят предлоги для ареста, подчеркнул депутат.

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Он добавил, что в ведущих немецких СМИ Telegram часто называют платформой для правых экстремистов и сторонников теорий заговора. Однако в действительности мессенджер защищает своих пользователей и оппозиционеров, подчеркнул Котре.