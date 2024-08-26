Маск обвинил Цукерберга в сотрудничестве с властями

Илон Маск прокомментировал недавний арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

Помимо всего прочего, глава Tesla, резко раскритиковал владельца Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга.

Маск считает, что Цукерберг избегает проблем с законом благодаря сотрудничеству с властями, предоставляя им доступ к данным пользователей Meta-платформ, таких как Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp.

Это, по мнению Маска, позволяет Цукербергу оставаться вне досягаемости правоохранительных органов, несмотря на серьёзные проблемы, как, например, эксплуатация детей в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Дуров, напротив, известен своей принципиальной позицией по защите конфиденциальности пользователей и отказом передавать данные властям.

Именно это, как полагает Маск, привело к его аресту. Он также выразил опасения, что подобная ситуация может затронуть и его собственную платформу X (бывший Twitter), если она также откажется сотрудничать с властями или не будет контролировать контент.