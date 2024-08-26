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Дурову продлили срок содержания под стражей

Суд во Франции продлил срок содержания создателя Telegram и миллиардера Павла Дурова под стражей после его задержания в Париже, сообщает «Лента.ру».

Данное решение приняли судебные власти страны.

Период задержания Дурова для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

В Британии анонсировали большую победу России в СВО

Украинская армия на фоне «авантюры» в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе города Красноармейск в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sunday Times.

Это приближает Россию к крупной победе.

Участвующая в боях под Красноармейском капитан ВСУ Дзвенислава Римар заявил, что украинские боевики «истощены».

Хуситы заявили о "высочайшем уровне готовности" ударить по Израилю

Силы йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» находятся на «высочайшем уровне готовности» для нанесения ударов по Израилю, сообщает ТАСС.

Они получили «четкие директивы по определению надлежащих и эффективных методов борьбы с вызовами, навязанными сионистским врагом региону и Йемену».

Командование силами хуситов определило цели на израильской территории, которые могут быть поражены ракетами и беспилотниками.

В Госдуме назвали необходимый для получения пенсии стаж в 2024 году

С 2024 года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

По его словам, страховой стаж не является идентичным понятием с трудовым стажем. Страховой стаж представляет собой периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы.

Перерывы могут повлиять на размер пенсии, так как конечная сумма пенсии рассчитывается из общей суммы страховых взносов, уплаченных за работника за весь период его трудовой деятельности.

"Больше не будет": в США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

Если Вооруженные силы Украины решатся нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, Украина прекратит свое существование, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского разведчика в отставке Скотта Риттера.

По его словам, на этот случай у Москвы имеется ракетный комплекс «Авангард», способный использовать ракеты, как с неядерной, так и ядерный боевой частью.

Риттер назвал Владимира Зеленского угрозой для всего мира.