В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского

Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией спецоперации (СВО), полностью перечеркивает его многолетнее вранье, об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он оставил пост в своем Telegram-канале.

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«Харрис на предвыборном митинге бьет Зеленского наотмашь», — подчеркнул он.

Описано отношение Харрис к Зеленскому

По мнению Дубинского, Зеленский зная о начале СВО, хотел выглядеть «героем», который отказался от эвакуации.

«Главной целью власти было не допустить выезда мужчин за границу, пока граница была открыта», — добавил депутат.

Ранее Дубинский подчеркнул, что Харрис на предвыборном митинге ударила Зеленского наотмашь.