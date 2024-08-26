Эксперты назвали условия улучшения отношений Китая и США

Диалог Китая и Вашингтона не нормализуется, если Вашингтон продолжит попирать интересы Пекина. Такое мнение выразили китайские политологи, комментируя предстоящий визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в КНР.

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"Меры сдерживания США в отношении Китая в основном сосредоточены на этих трех аспектах: [тайваньском вопросе, правах на развитие Китая и его стратегической безопасности], если эти вопросы не будут должным образом учтены, китайско-американские отношения не смогут стабилизироваться или улучшиться", - сказал директор центра американских исследований Фуданьского университета У Синьбо газете Global Times.

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При этом он считает, что визит Салливана важен для отношений КНР и США в ближайшие месяцы перед уходом с поста американского президента Джо Байдена, поездка его помощника по безопасности в Китай продемонстрирует приверженность двух стран поддерживать обмены на высоком уровне.

"Китай, вероятно, воспользуется этим визитом, чтобы послать США четкий сигнал: кто бы ни оказался главой Белого дома, любое нарушение китайских красных линий повлечет за собой решительные контрмеры со стороны Пекина", - сказал изданию политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

Он отметил, что во время избирательного цикла в США кандидаты часто раздувают вопросы, связанные с Китаем, чтобы привлечь избирателей. В ходе визита Салливана китайская сторона предостережет США от того, чтобы внутренняя политика США влияла на внешнюю, полагает Люй Сян.

По приглашению главы МИД КНР Ван И Салливан 27-29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций. Помимо встречи с Ван И, Салливан встретится с "другими должностными лицами КНР высокого ранга", говорится в письменном заявлении Белого дома о поездке помощника президента США в Пекин. По свидетельству американской стороны, обсуждаться в ходе предстоящих контактов будет, в том числе специальная военная операция России на Украине.