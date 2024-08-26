ХГПУ: украинские школьники проходили военную подготовку по стандартам НАТО
В украинских школах старшеклассники проходили военную подготовку по стандартам НАТО. Об этом РИА Новости сказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
Обучение шло по книге 2019 года «Защита Отечества». Её изучали 11-классники.
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«Материал чётко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», — сказал Шашков.
Ранее Шашков заявил, что Украина, армия которой атаковала Курскую область, ещё в 2016 году в школьных учебниках обозначала данный регион и ряд русских земель как свои.