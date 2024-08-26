В украинских школах старшеклассники проходили военную подготовку по стандартам НАТО. Об этом РИА Новости сказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

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Обучение шло по книге 2019 года «Защита Отечества». Её изучали 11-классники.

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«Материал чётко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме», — сказал Шашков.

Ранее Шашков заявил, что Украина, армия которой атаковала Курскую область, ещё в 2016 году в школьных учебниках обозначала данный регион и ряд русских земель как свои.