Во Франции заявили о новом напряжении между Москвой и Парижем из-за задержания Дурова

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова приводит к новому напряжению между Парижем и Москвой. Об этом, ссылаясь на французского чиновника, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

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По словам собеседника издания, задержание французскими властями Дурова вызвало новую напряженность в отношениях с Россией.

Задержание Дурова назвали войной против народа

Wall Street Journal отметила, что мессенджер Telegram распространен в постсоветских странах и его использует Россия и Украина для подачи информации о конфликте. Газета выразила мнение, что Дуров мог бы потенциально стать ценным активом для спецслужб западных стран, которые стремятся взломать зашифрованные сообщения мессенджера.

До этого греческий политик, бывший первый замминистра национальной обороны Греции, первый замгенсека международной ассоциации «Друзья Крыма» Костас Исихос заявил, что дело об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вписывается в схему тотального контроля со стороны западных спецслужб.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».