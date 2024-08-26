Экс-премьер допустил переговоры России и США по Украине

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что Москва и Вашингтон будут вести переговоры по Украине. Его слова приводит ТАСС.

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Степашин заявил о необходимости переговоров России и США по Украине и предположил, что это произойдет после выборов американского президента в ноябре.

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«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. <...> Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — допустил он.

Степашин уверен, что США будут заинтересованы в переговорах, поскольку им невыгодно продолжение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон держится за счет доллара, который может рухнуть в одночасье, и американские политики это понимают. Экс-премьер добавил, что Россия будет вести диалог только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает».

Ранее стало известно, что секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны. Делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, однако планы отменились из-за наступления Киева в Курской области.