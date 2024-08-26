Зеленский назвал атаку ВСУ на Курскую область частью "большой операции"

Действия ВСУ в Курской области являются частью крупной "военно-дипломатической операции". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках визита в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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"Нам было очень сложно перехватить инициативу, и нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла, и вы его увидели", – цитирует Зеленского РБК.

Зеленский назвал цели Украины в Курской области

Он не стал раскрывать все цели действий ВСУ, однако заявил, что они направлены на то, чтобы "заставить РФ быть готовой к справедливому миру".

Бои с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО, который распространили в Белгородской и Брянской областях.

По последним данным, за все время боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении уже более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров и прочей техники.