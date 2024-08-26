В Греции опасаются тяжелых последствий для Европы из-за атак на Курскую АЭС
Попытки Киева нанести удар по Курской АЭС могут обернуться крайне тяжелыми последствиями для Европы, радиоактивное облако не будет делать различий между странами и народами. Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ТАСС греческий политик, бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии "Народное единство", первый замгенсека международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.
"Киевский режим не скрывает своих амбиций любым способом втянуть в военный конфликт с РФ другие страны и народы, даже если это означает уничтожение Запорожской АЭС или Курской АЭС, как он это недавно попытался сделать с помощью беспилотника, разбившегося совсем рядом с Курской АЭС, - сказал Исихос. - Такое развитие событий привело бы к неисчислимым последствиям для всех народов Европы. Радиоактивное облако не будет делать различий между народами и странами. Это была бы именно догма lose-lose (проигрыш для всех), как в англосаксонском выражении".
Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове
Политик подчеркнул, что предупреждение об этих последствиях президент России Владимир Путин уже передал МАГАТЭ.
"Если сохранится своеобразный дипломатический, политический и военный "иммунитет", который киевский режим пользуется у Запада и евроатлантизма, то весьма вероятно, что может случиться непоправимое, - продолжил бывший первый замглавы Минобороны Греции. - При этом коммуникационная и журналистская подготовка Запада к тому, чтобы обвинить правительство Российской Федерации в столь катастрофическом событии, сводится к организованной попытке снять вину с себя и возложить ее на Россию за нападение, которое на нее произойдет"."Планирование уничтожения атомных электростанций является политическим абсурдом, который противоречит концепции гуманитарных и международных норм. Народы Европы должны оказать моральное и политическое давление, развивать движения за мир, чтобы не допустить военно-политического тупика киевского режима, который выводит его на крайне опасные пути и планы. Возможно, в наше время политика Запада уже не знает меры, но народы Европы и мира должны иметь историческую память, социальные рефлексы самозащиты и прочное видение мира на планете", - подчеркнул Исихос.
Атака на Курскую АЭС
Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в ночь с 21 на 22 августа киевский режим предпринял попытку атаки дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Беспилотник был сбит и обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. В правоохранительных органах напомнили, что это не первый раз, когда российскими средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны в районе Курской АЭС. Подобные события происходили также 14 и 16 августа 2024 года.
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано и обещает приехать и оценить ситуацию.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что попытка киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС стала актом ядерного терроризма.