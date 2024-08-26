В Греции опасаются тяжелых последствий для Европы из-за атак на Курскую АЭС

Попытки Киева нанести удар по Курской АЭС могут обернуться крайне тяжелыми последствиями для Европы, радиоактивное облако не будет делать различий между странами и народами. Такое мнение выразил в интервью корреспонденту ТАСС греческий политик, бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции, член руководства греческой партии "Народное единство", первый замгенсека международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.

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"Киевский режим не скрывает своих амбиций любым способом втянуть в военный конфликт с РФ другие страны и народы, даже если это означает уничтожение Запорожской АЭС или Курской АЭС, как он это недавно попытался сделать с помощью беспилотника, разбившегося совсем рядом с Курской АЭС, - сказал Исихос. - Такое развитие событий привело бы к неисчислимым последствиям для всех народов Европы. Радиоактивное облако не будет делать различий между народами и странами. Это была бы именно догма lose-lose (проигрыш для всех), как в англосаксонском выражении".

Киев попытался атаковать дроном-камикадзе АЭС в Курчатове

Политик подчеркнул, что предупреждение об этих последствиях президент России Владимир Путин уже передал МАГАТЭ.

"Если сохранится своеобразный дипломатический, политический и военный "иммунитет", который киевский режим пользуется у Запада и евроатлантизма, то весьма вероятно, что может случиться непоправимое, - продолжил бывший первый замглавы Минобороны Греции. - При этом коммуникационная и журналистская подготовка Запада к тому, чтобы обвинить правительство Российской Федерации в столь катастрофическом событии, сводится к организованной попытке снять вину с себя и возложить ее на Россию за нападение, которое на нее произойдет". "Планирование уничтожения атомных электростанций является политическим абсурдом, который противоречит концепции гуманитарных и международных норм. Народы Европы должны оказать моральное и политическое давление, развивать движения за мир, чтобы не допустить военно-политического тупика киевского режима, который выводит его на крайне опасные пути и планы. Возможно, в наше время политика Запада уже не знает меры, но народы Европы и мира должны иметь историческую память, социальные рефлексы самозащиты и прочное видение мира на планете", - подчеркнул Исихос.

Атака на Курскую АЭС

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в ночь с 21 на 22 августа киевский режим предпринял попытку атаки дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Беспилотник был сбит и обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. В правоохранительных органах напомнили, что это не первый раз, когда российскими средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны в районе Курской АЭС. Подобные события происходили также 14 и 16 августа 2024 года.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано и обещает приехать и оценить ситуацию.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что попытка киевского режима атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС стала актом ядерного терроризма.