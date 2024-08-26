Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщили СМИ

Продлен срок содержания под стражей миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse.

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Решение приняли «судебные власти во Франции».

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту по прилете из Азербайджана. Судебные органы Франции заявили, что бизнесмен является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. Дурову грозит до 20 лет тюремного заключения.