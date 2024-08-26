Макрон возобновил консультации по кандидатуре нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон возобновил переговоры по кандидатуре нового главы правительства с лидерами оппозиции и руководством парламента.

"Сейчас мяч на стороне главы республики", - отметил участник консультаций, лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV.

По данным телеканала, Макрон должен завершить переговоры до конца дня. Последним он будет принимать спикера Сената (верхней палаты парламента) Жерара Ларше, чтобы заручиться его поддержкой собственных решений.

Телеканал не исключает, что до конца дня Макрон выступит с телевизионным обращением. Камнем преткновения является отсутствие у какой-либо из основных политических партий абсолютного большинства мандатов, необходимого для одобрения правительственной программы в парламенте. Левый альянс "Новый народный фронт", чья фракция является самой большой, настаивает на кандидатуре беспартийного экономиста Люси Касте.

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в парламенте. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в парламенте партия должна располагать 289 мандатами.

К настоящему времени во Франции установлен рекорд исполнения обязанностей правительством после ухода в отставку. Макрон отправил в отставку правительство премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что министры продолжат исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.