Стало известно, сколько собрали на предвыборную кампанию Камалы Харрис

Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис объявил, что провел самый успешный сбор средств с момента своего запуска.

За месяц было собрано 540 млн долларов, сообщила председатель ее штаба Джен О'Мэлли Диллон. По ее словам, прошедшая неделя стала беспрецедентной по активности среди жертвователей, передает портал Axios.

При этом треть этой суммы пришлась на тех, кто перечислял средства впервые.

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В начале августа стало известно, что кампания Харрис получила в июле 310 млн долларов пожертвований, что более чем в два раза превышает сборы у экс-президента Дональда Трампа за тот же период — 138,7 млн долларов.