Задержание Дурова назвали войной против народа

Канадский политик и бывший кандидат от Народной партии Канады Дэвид Фрейхайт прокомментировал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он написал в социальной сети X.

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Фрейхайт назвал задержание Дурова войной, которую ведет Запад против своего народа.

«Называйте это событие, как хотите. Но поймите, что это война против народа и его прав. Это война. Война против прав простых людей», — написал он.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.