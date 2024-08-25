В МО Израиля назвали "очень успешным" удар по целям "Хезболлах"

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал превентивный удар по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане ране утром 25 августа "очень успешным" и заявил, что он "выбил из равновесия" ливанское шиитское движение "Хезболлах".

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"Противник планировал запустить многие сотни ракет" по Израилю, но "упреждающие действия" привели к тому, что "более половины, может быть, две трети из них не были запущены", сказал Галант. Израиль "нанес удар по врагу до того, как он начал атаку, и выбил его из равновесия", - добавил министр, чьи высказывания цитирует газета The Times of Israel.

Ранее армейская пресс-служба информировала, что израильские истребители атаковали 25 августа объекты "Хезболлах" на территории Ливана в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории. Галант после этого объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 48 часов.

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Позднее со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 320 ракет.