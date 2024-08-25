Папу Римского пригласили в Белоруссию

Папа Римский Франциск приглашен посетить Белоруссию, но еще необходимо время для подготовки такого визита. Об этом заявил апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, завершающий свою миссию в Белоруссии.

"Я знаю, что Папа уже приглашен. Но еще нужно время для подготовки. Думаю, придет время, когда это будет сделано и когда это осуществится", - отметил представитель Ватикана в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Йозича, "Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно, где живут католики".

"И президент [Белоруссии Александр Лукашенко] сказал, что очень важно встречаться, он уважает этого Папу. И Папа мне тоже сказал, что хочет помочь этому государству", - сказал архиепископ.

"Существует контакт, диалог в письменном виде, думаю, что появится возможность для встречи", - отметил апостольский нунций.