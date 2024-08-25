Гутерриш призвал Израиль и "Хезболлах" к деэскалации ситуации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации ситуации в свете обмена ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении официального представителя генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Также Гутерриш призвал к "немедленной деэскалации" и к тому, чтобы стороны "срочно и немедленно вернулись к прекращению боевых действий".

Лидер «Хезболлы» назвал причину отсрочки ответного удара по Израилю

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в ночь на воскресенье, когда истребители ВС Израиля атаковали на территории Ливана объекты "Хезболлах" в связи с подготовкой движением ракетного удара по израильской территории. Со своей стороны "Хезболлах" сообщило о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это первоначальным ответом на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шокра. Позже движение заявило о завершении первого этапа операции.