Бывший пресс-секретарь Дурова обвинил США в его аресте во Франции

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — атака США, а не Франции. Об этом в беседе с RT заявил бывший пресс-секретарь предпринимателя Георгий Лобушкин.

Он сказал, что Telegram соблюдал законы всех стран, где работает. Например, он исполнял требования санкционного законодательства.

Лобушкин выразил мнение, что причины произошедшего с Дуровым глубже и связаны с Соединенными Штатами.

«Поэтому обсуждать интенции французских властей, которые его арестовали, не имеет никакого смысла, потому что они вообще здесь не играют никакой роли», — сказал он.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

Сноуден выступил с заявлением после ареста Дурова в Париже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что США причастны к аресту Дурова.