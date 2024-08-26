$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

Экс-премьер Степашин отказался верить обещаниям Трампа по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп не сможет закончить конфликт на Украине за считанные дни в случае победы на выборах, заявил ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Он назвал обещания американского политика иллюзией.

Экс-премьер РФ отказался верить обещаниям Трампа по Украине
© РИА Новости

В США заявили об отказе Трампа от условий Украины ради сделки с Россией

"Я согласен с президентом Владимиром Путиным, когда он подколол Джо Байдена, сказав, что он лучше, чем Трамп. Насколько самостоятельным будет тот же Трамп, если он снова выиграет выборы? Если есть теневое правительство — те, кто управляет", — отметил Степашин.

В мире
Сергей Степашин
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Владимир Путин