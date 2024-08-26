Экс-премьер РФ отказался верить обещаниям Трампа по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп не сможет закончить конфликт на Украине за считанные дни в случае победы на выборах, заявил ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. Он назвал обещания американского политика иллюзией.

© РИА Новости

В США заявили об отказе Трампа от условий Украины ради сделки с Россией