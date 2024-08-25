Илон Маск: демократы в США стали левыми авторитаристами

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что представители Демократической партии США больше не относятся к либеральному лагерю. На его взгляд, их надо считать авторитарными левыми.

© Zuma / ТАСС

В соцсети X один из пользователей написал:

«Демократы — не либералы. Они левые авторитаристы»

Маск сделал комментарий к этой записи:

«Именно такими они стали».

Несмотря на то, что в прошлом Маск считался умеренным демократом, в начале этого месяца он публично заявил о поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа. При этом он пояснил, что поддержка не означает, что он согласен со всеми действиями или заявлениями республиканца Трампа.

Недавно Маск также провел опрос в соцсети X, чтобы оценить политические взгляды своих подписчиков. Миллиардер спросил их, идентифицируют ли они себя как демократов, республиканцев или политически независимых.

Всего было получено 1,6 миллиона ответов. Как республиканцы идентифицировали себя 49,4% респондентов , 35,2% заявили, что являются независимыми, а 15,3% сказали, что они демократы.

Илон Маск одним действием поддержал призывы освободить Дурова

Эти результаты резко контрастируют с опросами СМИ, которые показали, что демократы с Камалой Харрис лидируют в президентской гонке.

Ранее Дональд Трамп предложил Маску пост в кабинете министров или должность советника.