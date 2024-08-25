Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредит граждан об ухудшении ситуации в стране, поскольку новому правительству досталась «не просто экономическая, а социальная черная дыра», пишет газета The Telegraph. Отмечается, что в своем обращении 27 августа он объявит о непопулярном решении, возможно, что речь идет о повышении налогов.

Сэр Кир предупредит «трудящихся», что он должен принять «непопулярные решения», — указывается в материале.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что правительство Великобритании сохранит текущий курс, продолжив наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, Лондон будет и дальше работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания.

Сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение о кредитной поддержке поставок британского оружия Киеву. Сумма кредитных договоров и контрактов будет составлять два миллиарда фунтов стерлингов, но в будущем может быть увеличена.

Также Daily Mail информировал, что Кремль сделал Стармеру предупреждение о последствиях решения, после которого ВСУ могут получить возможность атаковать территорию РФ. Журналисты утверждали, что Москва послала Лондону сигнал после заявления главы правительства о праве Украины решать самой, как применять западное оружие.