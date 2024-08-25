В ЦАХАЛ назвали последствия масштабного удара «Хезболла»

Масштабный удар ливанского движения «Хезболла» не достиг своих целей, большая часть снарядов была сбита. Вместе с тем, пострадала гражданская инфраструктура, рассказал представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Авихай Адраи. Об этом пишет РИА «Новости».

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Накануне лидеры движения заявили о начале ответных действий за удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра.

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«Атаки «Хезболлы» в ответ на убийство одного из их командующих Фуада Шукра не достигли своих целей, но они нанесли ущерб в некоторых гражданских районах», — пояснил Адраи.

Представитель пресс-службы уточнил, что большая часть целей была сбита, в том числе силами авиации, флота и ПВО.