Боррель сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами. Об этом заявил в X (ранее Twitter) глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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"Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами", - отметил он.

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Боррель также подчеркнул, что поддерживает призыв властей Ливана "к немедленному применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН в дополнение к столь необходимому прекращению огня в секторе Газа, чтобы избежать риска полномасштабной войны".