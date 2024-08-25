Вице-канцлер Германии призвал запретить ношение холодного оружия в публичных местах

Такое заявление Роберт Хабек сделал после инцидента в городе Золинген, где на городском фестивале 26-летний сириец убил трёх человек ножом и 11 ранил. По словам чиновника, мотивы нападения ещё предстоит установить, но «некоторые ужесточения просто правильны и необходимы».

«Никому в Германии не нужно колющее и режущее оружие в общественных местах. Мы больше не живём в Средневековье», — написал он в соцсети Х.

Ответственность за произошедшее в Золингене взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ.