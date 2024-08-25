В штабе Трампа оценили шансы на массовый обман на выборах

Президентские выборы 2024 года пройдут законно и без серьезных нарушений, считает кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. В интервью NBC News «правая рука» претендента на пост главы Белого дома Дональда Трампа заметил, что не ожидает масштабного мошенничества.

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«Выборы будут честными и справедливыми. Мы сделаем все, чтобы быть уверенными, что это так», — добавил Вэнс.

Он отметил, что не сомневается в этом и Трамп. Вэнс подчеркнул, что кандидат-республиканец призывает принять меры для упрощения подсчета голосов для всех, кто имеет на это право.

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В 2020 году Трамп, занимавший пост президента на тот момент, участвовал в выборах против кандидата от демократов Джо Байдена. Результатом голосования стало поражение республиканца, которое он не признал, обвинив своих оппонентов в подлоге. Все попытки Трампа оспорить исход голосования и доказать нарушения со стороны демократов закончились провалом.