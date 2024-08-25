Задержание Дурова назвали мировым прецедентом

Франция создала мировой прецедент, задержав создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова. Такое мнение высказали журналисты на страницах издания Le Monde.

По мнению авторов материала Дамьена Лелупа и Бенжамена Кенеля, задержание генерального директора столь популярного приложения является уникальным случаем. Они напомнили, что единственное похожее событие произошло в 2016 году, когда судья из Бразилии вынес решение об аресте одного из руководителей Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), однако ото вскоре был освобожден.

Известно, что в прошлом правительства многих стран угрожали приостановить работу мессенджера или предпринимали реальные попытки сделать это. Однако, продолжили Лелуп и Кенель, никто не выдавал ордер на арест Дурова.

Также журналисты назвали задержание удивительным из-за того, что в 2021 году миллиардер получил французское гражданство по редкой процедуре почетного гражданства, подразумевающей выдачу паспорта за весомый вклад иностранца в «усиление международного влияния Франции».

Ранее стало известно, что задержанный в аэропорту Ле Бурже Дуров имеет действующий паспорт гражданина РФ. Также была названа цель визита Дурова в Париж: он планировал провести в столице Франции ужин в дорогом ресторане.