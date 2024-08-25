На Украине отобрали православный храм у румын

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На Украине у румыноязычных православных отобрали храм. Замки церкви в городе Черновцы сломали, а двери опечатали. Прихожане намерены жаловаться президенту Румынии, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

«Власти запретили первый на Украине румыноязычный приход, теперь и румыны мешают власти строить так называемую духовную свободу», — заявили в епархии.

Там отметили, что с дверей храма-усыпальницы Буковинских митрополитов спилили замки, вход теперь опечатан. Это проделало руководство городского кладбища Черновцов, на территории которого находится храм.

В Епархии подчеркнули, что видят, как «власть сознательно ограничивает права и притесняет румынское меньшинство на Украине».

«Сначала власти отказали в регистрации викариатства для Румынской Православной Церкви, теперь начали опечатывать румыноязычные приходы... что дальше?» — задались вопросом представители епархии.

Прихожане намерены подготовить обращение к президенту Румынии.