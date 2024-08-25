Защищавший УПЦ депутат Рады ответил на обвинения генпрокуратуры Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук связал с охотой на несогласных, выдвинутые против него обвинения в нападении на полицейского и военного со стороны генпрокуратуры Украины, передает «Страна.ua». По его словам, подобная практика не является чем-то новым в республике.

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«Все эти дела — абсолютно <...> выдуманная история», — отметил Дмитрук.

Он добавил, что лично не получал соответствующее подозрение со стороны генпрокуратуры Украины.

Информация об уголовном деле против Дмитрука появилась 24 августа. По данным украинских СМИ, спецслужбы ищут его по всей стране, чтобы задержать, но найти не могут. Причиной для подозрения со стороны правоохранителей стало якобы нападение политика на военного и полицейского в Одессе. При этом Дмитрук известен своей поддержкой в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и критикой законопроекта о ее запрете на территории страны, который был принят в конце августа.