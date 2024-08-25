Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов обменивать территории страны на заключение мира. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Украинский лидер отметил, что исключает остановку конфликта по линии фронта.

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что подобные заявления политик делал в 2022 и 2023 годах. Так, 4 ноября 2023 года на конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он исключил возможность «сесть с Россией за стол переговоров, разговаривать с ней и что-то отдать».

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Москва, в свою очередь, требует признания сложившихся на земле реалий, заявляет о том, что все цели спецоперации будут достигнуты.